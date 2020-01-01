ООН направила в сирийский Идлиб полсотни грузовиков с гуманитаркой

Новости мира:ООН отправила в Сирию гуманитарный караван.

53 грузовика с гуманитарной помощью Организации Объединенных Наций пересекли турецко-сирийскую границу.

Об этом сообщает Анадолу.

"Пятьдесят три грузовика с гуманитарной помощью ООН проследовали через КПП "Джилвегезю" на турецко-сирийской границе в Идлиб. Фуры с предметами первой необходимости прибыли в район Рейханлы турецкой провинции Хатай, откуда выехали на северо-запад Сирии", - говорится в сообщении.

Указывается, что гуманитарная помощь будет распределена между нуждающимися в Идлибе и его окрестностях.

Как сообщалось, Евросоюз призвал режим Асада в Сирии прекратить эскалацию насилия на северо-западе этой страны и отметил, что в результате наступления правительственных войск и их союзников в провинции Идлиб с февраля 2019 года более 800 тысяч сирийцев превратились в беженцев.