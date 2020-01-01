В Багдаде не утихают протесты возле здания посольства США (Фото)

Новости мира:Протестующие подожгли крышу посольства США в Багдаде.

В столице Ирака Багдаде, где второй день продолжаются беспорядки, протестующие подожгли крышу одной из построек на территории посольства США.

Об этом сообщает AP.

"Американские военные применили слезоточивый газ в среду после того, как сотни протестующих собрались у здания американского посольства в Багдаде и подожгли крышу помещения рецепции на территории посольства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что американские морские пехотинцы, охраняющие диппредставительство, применили слезоточивый газ против демонстрантов.

Информация о пострадавших в результате беспорядков не поступала.

Иракские военные, полиция и контртеррористические подразделения оттеснили протестующих от ограждения здания посольства.

Как известно, нападение на посольство США в Ираке произошло после авиаударов США по территории Ирака, в результате которых погибли 25 поддерживаемых Ираном боевиков.

Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в организации нападения на посольство США в Багдаде и призвал власти Ирака защитить американскую дипломатическую миссию. Американского посла в Ираке пришлось эвакуировать после штурма диппредставительства проиранскими демонстрантами.