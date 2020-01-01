Скачать
Среда, 01.01.2020
Альманах:
Самые важные события в Украине и мире за 2019 год
В центре Киева отметили 111 годовщину со дня рождения Степана Бандеры (Фото, Видео)
В центре Киева отметили 111 годовщину со дня рождения Степана Бандеры (Фото, Видео)
В ГБР пытаются разобраться, что помешало успешной работе ведомства
В ГБР пытаются разобраться, что помешало успешной работе ведомства
Новогодний подарок украинцам: у Динамо новый тренер
Новогодний подарок украинцам: у Динамо новый тренер
Кайли Миноуг выходит замуж
Кайли Миноуг выходит замуж

В Багдаде не утихают протесты возле здания посольства США (Фото)

В Багдаде не утихают протесты возле здания посольства США (Фото)
20:15 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Протестующие подожгли крышу посольства США в Багдаде.

В столице Ирака Багдаде, где второй день продолжаются беспорядки, протестующие подожгли крышу одной из построек на территории посольства США.

Об этом сообщает AP.

"Американские военные применили слезоточивый газ в среду после того, как сотни протестующих собрались у здания американского посольства в Багдаде и подожгли крышу помещения рецепции на территории посольства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что американские морские пехотинцы, охраняющие диппредставительство, применили слезоточивый газ против демонстрантов.

Информация о пострадавших в результате беспорядков не поступала.

Иракские военные, полиция и контртеррористические подразделения оттеснили протестующих от ограждения здания посольства.

США направляет на Ближний Восток более 700 военных

Как известно, нападение на посольство США в Ираке произошло после авиаударов США по территории Ирака, в результате которых погибли 25 поддерживаемых Ираном боевиков.

Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в организации нападения на посольство США в Багдаде и призвал власти Ирака защитить американскую дипломатическую миссию. Американского посла в Ираке пришлось эвакуировать после штурма диппредставительства проиранскими демонстрантами.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Ирак, Протесты, Багдад.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 За нетрезвое вождение с сегодняшнего дня наступает уголовная ответственность
02 Жители 20 городов будут платить за отопление на 30% меньше
03 Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 2 января
04 Первый подарок в новом году: в Украине выросла "минималка"
05 Оригинальные поздравления с Новым годом 2020 в стихах и короткие СМС
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Мокрый снег и ветер: прогноз погоды на 1 января
Мокрый снег и ветер: прогноз погоды на 1 января
Затишье длилось недолго: в зоне ООС ранен украинский военный
В зоне ООС ранен украинский военный
В &quot;Нафтогазе&quot; рассказали о завершении процедуры анбандлинга
В "Нафтогазе" рассказали о завершении анбандлинга
Певица Sonya Kay выходит замуж (Фото)
Певица Sonya Kay выходит замуж (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь