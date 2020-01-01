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США направляет на Ближний Восток более 700 военных

США направляет на Ближний Восток более 700 военных
12:56 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Дональд Трамп приказал направить на Ближний Восток 750 военных, после того как в Багдаде было совершено нападение на американское посольство.

На фоне попытки штурма посольства США в Багдаде президент Дональд Трамп приказал направить около 750 солдат на Ближний Восток, а также подготовить 3000 военных к возможному развертыванию в ближайшее время. Об этом сообщает АР.

"Президент Дональд Трамп приказал, чтобы около 750 солдат США были направлены на Ближний Восток и еще около 3000 человек были готовы к возможному развертыванию в ближайшие несколько дней", - говорится в сообщении.

Американский президент также заявил, что Иран «несет полную ответственность» за нападение на посольство США в Ираке.

"Это не предупреждение, а угроза": Трамп пригрозил Ирану "высокой ценой" за нападение на посольство США в Ираке

Во вторник вечером министр обороны Марк Эспер заявил, что «в ответ на недавние события» в Ираке и по указанию Трампа он санкционировал немедленное развертывание пехотного батальона из 82-ой воздушно-десантной дивизии армии в Форт-Брэгге. Он не уточнил пункт назначения солдат, но американский чиновник, знакомый с ситуацией, отметил, что они отправятся в Кувейт.

Как сообщалось, дополнительный отряд морских пехотинцев направят к посольству США в Багдаде после того, как сотни демонстрантов попытались штурмовать здание диппредставительства.

Нападение на посольство последовало после авиаударов США на этой неделе, в результате которых в Ираке погибли 25 поддерживаемых Ираном боевиков.

Напомним, демократ Байден, в случае победы на выборах в США, готов взять республиканца на пост вице-президента.

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США, Ближний Восток, Дональд Трамп, Военные США, Военный контингент.
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