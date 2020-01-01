Выборы близятся: Байден готов отдать должность вице-президента республиканцу

Новости мира:Демократ Байден, в случае победы на выборах в США, готов взять республиканца на пост вице-президента.

Джо Байден, который может принять участие в президентской гонке, готов рассмотреть кандидатуру представителя Республиканской партии на пост вице-президента США.

Об этом сообщает Голос Америки.

"Бывший вице-президент Джо Байден заявил, что рассмотрит вопрос о кандидате на пост вице-президента от Республиканской партии, если станет кандидатом на пост президента США от Демократической партии в следующем году", - говорится в сообщении.

Об этом Байден заявил на встрече с избирателями в Эксетере, штат Нью-Гемпшир. Однако он уточнил, что пока не может сказать, кто бы это мог быть.

Как отмечается, это заявление основывается на призывах избирателей, не связывающих себя ни с одной из партий, умеренных демократов, а также республиканцев, "которые были отчуждены президентом Дональдом Трампом". В ходе предвыборной кампании бывший вице-президент неоднократно говорил о необходимости работать с республиканцами в Конгрессе, если он победит на выборах в ноябре 2020 года.

Ранее Байден заявлял, что хотел бы видеть кандидатом на пост вице-президента женщину или представителя другой этнической группы.