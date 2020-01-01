Скачать
Среда, 01.01.2020
Альманах:
Самые важные события в Украине и мире за 2019 год
Итоги дня 31 декабря: разговор Зеленского с Путиным и главные задачи на 2020 год
Итоги дня 31 декабря: разговор Зеленского с Путиным и главные задачи на 2020 год
Гончарук пожелал украинцам "ощутить реальные изменения в нашей стране" (Видео)
Гончарук пожелал украинцам "ощутить реальные изменения в нашей стране" (Видео)
Капитан "Черкасских Мавп" Кольченко - о кумирах, уровне Суперлиги и планах
Капитан "Черкасских Мавп" Кольченко - о кумирах, уровне Суперлиги и планах
Новый год Белой Крысы 2020: красивые поздравления, проза, открытки
Новый год Белой Крысы 2020: красивые поздравления, проза, открытки

Выборы близятся: Байден готов отдать должность вице-президента республиканцу

Выборы близятся: Байден готов отдать должность вице-президента республиканцу
05:48 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Демократ Байден, в случае победы на выборах в США, готов взять республиканца на пост вице-президента.

Джо Байден, который может принять участие в президентской гонке, готов рассмотреть кандидатуру представителя Республиканской партии на пост вице-президента США.

Об этом сообщает Голос Америки.

"Бывший вице-президент Джо Байден заявил, что рассмотрит вопрос о кандидате на пост вице-президента от Республиканской партии, если станет кандидатом на пост президента США от Демократической партии в следующем году", - говорится в сообщении.

Трамп планирует завершить торговые переговоры КНР в начале 2020

Об этом Байден заявил на встрече с избирателями в Эксетере, штат Нью-Гемпшир. Однако он уточнил, что пока не может сказать, кто бы это мог быть.

Как отмечается, это заявление основывается на призывах избирателей, не связывающих себя ни с одной из партий, умеренных демократов, а также республиканцев, "которые были отчуждены президентом Дональдом Трампом". В ходе предвыборной кампании бывший вице-президент неоднократно говорил о необходимости работать с республиканцами в Конгрессе, если он победит на выборах в ноябре 2020 года.

Дело по импичменту Трампа: Байден будет свидетельствовать в Сенате

Ранее Байден заявлял, что хотел бы видеть кандидатом на пост вице-президента женщину или представителя другой этнической группы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Джо Байден, Дональд Трамп, Выборы 2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Жители 20 городов будут платить за отопление на 30% меньше
02 Первый подарок в новом году: в Украине выросла "минималка"
03 Оригинальные поздравления с Новым годом 2020 в стихах и короткие СМС
04 Тейлор: В Украины будут хорошие времена
05 Как Тина Кароль: Моника Беллуччи повторила образ украинской певицы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Тейлор: В Украины будут хорошие времена
Тейлор: В Украины будут хорошие времена
Украинские депутаты &quot;потеряли&quot; неприкосновенность
Украинские депутаты "потеряли" неприкосновенность
Уровень прироста населения в США обновил столетний минимум
Уровень прироста населения в США обновил минимум
И тепло, и красиво: потрясающие образы с зимними платьями (Фото)
И тепло, и красиво: потрясающие образы с зимними платьями (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь