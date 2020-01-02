В Иране произошло очередное землетрясение

Новости мира:Землетрясение магнитудой 5,2 балла произошло недалеко от города Тайлаб, информации о пострадавших нет.

На северо-востоке Ирана произошло новое землетрясение. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Как свидетельствуют данные на сайте Геологической службы США, подземные толчки магнитудой 5,2 зафиксированы в 79 километрах к юго-западу от города Тайбад. Очаг землетрясения залегал на глубине в 10 километров. Пока нет информации о разрушениях и пострадавших.

Землетрясения в Иране являются частыми, потому что страна расположена на крупных сейсмических разломах.

Так, в 2003 году землетрясение магнитудой 6,6 уничтожило исторический город Бам, погибли 26 тысяч человек.

Напомним, землетрясение магнитудой 4 произошло в Восточном Казахстане.