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В Иране произошло очередное землетрясение

В Иране произошло очередное землетрясение
09:25 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Землетрясение магнитудой 5,2 балла произошло недалеко от города Тайлаб, информации о пострадавших нет.

На северо-востоке Ирана произошло новое землетрясение. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Как свидетельствуют данные на сайте Геологической службы США, подземные толчки магнитудой 5,2 зафиксированы в 79 километрах к юго-западу от города Тайбад. Очаг землетрясения залегал на глубине в 10 километров. Пока нет информации о разрушениях и пострадавших.

Землетрясения в Иране являются частыми, потому что страна расположена на крупных сейсмических разломах.

Второй раз за месяц: в Албании снова землетрясение

Так, в 2003 году землетрясение магнитудой 6,6 уничтожило исторический город Бам, погибли 26 тысяч человек.

Напомним, землетрясение магнитудой 4 произошло в Восточном Казахстане.

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Иран, Землетрясение, Землетрясение в Иране, Тайбад.
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