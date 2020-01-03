Скачать
Пятница, 03.01.2020
Альманах:
Самые важные события в Украине и мире за 2019 год
Потребление упало, импорт поднялся: результаты работы ГТСУ в 2019 году
Потребление упало, импорт поднялся: результаты работы ГТСУ в 2019 году
План по приватизации в Украине выполнен на 3%
План по приватизации в Украине выполнен на 3%
Лучшие спортивные фотографии Украины в 2019 (Фото)
Лучшие спортивные фотографии Украины в 2019 (Фото)
Ирина Шейк проводит новогодние праздники в теплых краях: горячие фото
Ирина Шейк проводит новогодние праздники в теплых краях: горячие фото

Гибель Сулеймани: на улицах Ирана собираются протестующие (Фото)

Смотрите фото (3)
Гибель Сулеймани: на улицах Ирана собираются протестующие (Фото)
15:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Демонстранты с антиамериканскими лозунгами выходят на улицы иранских городов почтить память Сулеймани.

Иранцы после пятничной молитвы собираются на улицах городов, чтобы отдать дань уважения убитому командующему спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касему Сулеймани.

Об этом сообщает телеканал "Пресс-ТВ".

Демонстрации проходят в Тегеране, Тебризе, Араке, Ширазе, на родине погибшего военачальника - в Кермане. Участники акций несут флаги и портреты Сулеймани, а также скандируют: "Смерть Америке!".

Ранее стало известно о гибели Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса. Операция по их устранению была проведена в Ираке американскими военными по указанию президента Дональда Трампа.

"ВС США в соответствии с указанием президента решительно осуществили действия оборонительного характера, уничтожив главу включенного в список террористических организаций подразделения "Кудс" КСИР Касема Сулеймани в защиту зарубежного персонала Соединенных Штатов", - говорилось в заявлении Пентагона.

"Мы будем решительно мстить Америке": в Иране отреагировали на гибель Сулеймани

Позднее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что убийство Касема Сулеймани не останется без отмщения. Также Хаменеи объявил общенациональный трехдневный траур в связи с гибелью Сулеймани.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

США, Иран, Ирак, Протесты, Багдад, Касем Сулеймани.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какие продукты лучше обходить стороной в супермаркете?
02 Как выглядят дети и внуки наших любимых звезд эстрады и кино (Фото)
03 Простые продукты, которые защищают от геморроя
04 Кофе и сахарозаменитель - вещи несовместимые: в чем проблема
05 Дубилет разоткровенничался о своей зарплате
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Год отдыха: сколько выходных будет у украинцев в 2020
Сколько выходных будет у украинцев в 2020
В Украине стартовала регистрация на пробное ВНО
В Украине стартовала регистрация на пробное ВНО
Когда же долгожданная зима? Прогноз погоды на выходные
Когда же долгожданная зима? Погода на выходные
На выставке CES покажут концепт будущего седана Airflow Vision (Фото)
На выставке CES покажут концепт будущего седана Airflow Vision (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь