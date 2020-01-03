Гибель Сулеймани: на улицах Ирана собираются протестующие (Фото)

Новости мира:Демонстранты с антиамериканскими лозунгами выходят на улицы иранских городов почтить память Сулеймани.

Иранцы после пятничной молитвы собираются на улицах городов, чтобы отдать дань уважения убитому командующему спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касему Сулеймани.

Об этом сообщает телеканал "Пресс-ТВ".

Демонстрации проходят в Тегеране, Тебризе, Араке, Ширазе, на родине погибшего военачальника - в Кермане. Участники акций несут флаги и портреты Сулеймани, а также скандируют: "Смерть Америке!".

Ранее стало известно о гибели Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса. Операция по их устранению была проведена в Ираке американскими военными по указанию президента Дональда Трампа.

"ВС США в соответствии с указанием президента решительно осуществили действия оборонительного характера, уничтожив главу включенного в список террористических организаций подразделения "Кудс" КСИР Касема Сулеймани в защиту зарубежного персонала Соединенных Штатов", - говорилось в заявлении Пентагона.

Позднее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что убийство Касема Сулеймани не останется без отмщения. Также Хаменеи объявил общенациональный трехдневный траур в связи с гибелью Сулеймани.