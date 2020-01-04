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Штаты нанесли авиаудар в Ираке: шесть погибших

Штаты нанесли авиаудар в Ираке: шесть погибших
03:43 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:США нанесли авиаудар по Ираку.

Воздушные силы США нанесли в Ираке удар по автоколонне вооруженного формирования «Хашд аш-Шааби» (ополчения). Погибли по меньшей мере 6 человек.

Об этом сообщает Al Jazeera, ссылаясь на иракские СМИ.

Утверждается, что целью удара был один из лидеров «Хашд аш-Шааби». Атака произошла на дороге к северу от Багдада. В «Хашд аш-Шааби» отрицают, что в уничтоженной автоколонне находился высопоставленный командир организации. «Хашд аш-Шааби» известна также под именем «Силы народной мобилизации», представляет из себя объединение шиитских, езидских и христианских милиций, сражающихся на стороне иракского правительства против ИГ.

Напоминаем, 3 января через несколько часов после бомбардировки международного аэропорта в Багдаде США убили иранского генерала Касема Сулеймани – по указанию американского президента Дональда Трампа. Вероятно, Сулеймани прибыл в Ирак для встречи с представителями проиранского вооруженного формирования "Аль-Хашд аш-Шаби".

Авиаудар по Багдаду: иранского генерала ликвидировали по указанию Трампа

Американские ракеты попали в колонну авто этого формирования. В тот же день представитель Пентагона пояснил, что Сулеймани разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и членов дипломатической службы в Ираке и регионе. Также Вашингтон обвинил Сулеймани в одобрении штурма посольства США в Багдаде 31 декабря.

СМИ уже предполагают, что убийство генерала может привести к ответу со стороны Ирана. Так, экс-командующий Корпуса стражей исламской революции призвал "жестоко отомстить Америке", а верховный лидер Ирана заявил, что в ответ на убийство Сулеймани будет "суровая месть". Кроме того, по информации журналистов, Сулеймани неоднократно посещал Кремль, общался с Путиным и министром обороны РФ. Основной темой разговоров была спецоперация России в Сирии. В настоящее время США настойчиво просят американских граждан покинуть территорию Ирака.

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США, Ирак, Авиаудар.
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