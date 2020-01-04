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Антитеррористическая коалиция отрицает свою причастность к авиаудару под Багдадом

Антитеррористическая коалиция отрицает свою причастность к авиаудару под Багдадом
09:48 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В коалиции, которой руководят США заявили, что не осуществляли авиаударов вблизи лагеря Таджи.

Антитеррористическая коалиция под руководством США отрицает свою причастность к авиаудару на север от Багдада.

Об этом сообщается на странице Международной операции "Непоколебимая решимость" в Twitter.

"Факт: Коалиция @CJTFOIR в течение последних дней НЕ осуществляла авиаударов вблизи лагеря Таджи (на север от Багдада)", - говорится в сообщении.

Ранее телеканал Al Jazeera со ссылкой на местные источники сообщил о минимум шести погибших в результате авиаудара, который американские военные нанесли по автоколонне на север от Багдада. По данным Al Jazeera, целью был командующий иракской военизированной группировки "Хашд аш-Шаабі".  Кроме того, сообщалось о трех раненых.

Авиаудар по Багдаду: иранского генерала ликвидировали по указанию Трампа

Как сообщалось ранее, в ночь на пятницу, 3 января, командующий спецподразделением "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были уничтожены в результате ракетного удара в районе аэропорта Багдада. Приказ о ликвидации отдал лично президент США Трамп.

В ответ духовный лидер Ирана аятолла Хаменеи заявил, что убийцам Сулеймани следует ожидать "жестокой мести".

Позже появилась информация о том, что в связи с усилением напряженности на Ближнем Востоке после ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани США отправят в регион дополнительный военный контингент в составе 3 тысяч человек.

Напомним, Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи предупредил, что ответом Тегерана за убийство Соединенными Штатами командира иранского спецподразделения "Кудс" Касема Сулеймани будет военная акция.

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США, Багдад, Авиаудары, антитеррористическая коалиция.
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