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Суббота, 04.01.2020
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Ликвидация иранского генерала: НАТО сворачивает миссию в Ираке

Ликвидация иранского генерала: НАТО сворачивает миссию в Ираке
14:10 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Из-за убийства командующего элитным подразделением войск Ирана, миссии НАТО в Ираке придется приостановить работу.

Североатлантический альянс приостановил свои учебные миссии в Ираке после того как США убили иранского военного командующего Касема Сулеймани.

Об этом заявил в субботу представитель альянса, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на i24News.

Миссия НАТО в Ираке, численность которой исчисляется сотнями, учит силы безопасности страны по просьбе правительства предотвратить возврат группировки ИГИЛ.

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Североатлантический альянс назвал причиной приостановки миссии растущую нестабильность в стране после авиаударов США.

Ранее о приостановке работы своих инструкторов в Ираке сообщили в Вооруженных силах Швеции.

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3 января во время воздушного обстрела автомобиля в аэропорту Багдада погиб командующий иранских сил "Кудс" Касем Сулеймани и командующий иракских шиитов Абу Махди аль-Мухандис. 31 декабря произошла попытка нападения на посольство США в Ираке.

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НАТО, Иран, Ирак, Касем Сулеймани.
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