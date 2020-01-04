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Трамп об убийстве Сулеймани: Мы действовали чтобы остановить войну

Трамп об убийстве Сулеймани: Мы действовали чтобы остановить войну
11:25 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Дональд Трамп заявил, что США не хотят смены режима в Иране, однако готовы применять любые средства для защиты американских граждан в Иране.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты убили ведущего командующего Ирана Касема Сулеймани "чтобы остановить войну, а не начать ее". Об этом сообщает BBC.

Трамп сказал, что "царство террора" Сулеймани "закончилось" после удара по аэропорту Багдад в пятницу.

Выступая на пресс-конференции во Флориде Трамп сказал о пятничной атаке: "Военные Соединенных Штатов нанесли безупречный точный удар, который убил террориста номер один Кассема Сулеймани."

"Сулеймани задумывал неизбежны и зловещие нападения на американских дипломатов и военных, но мы поймали его на месте преступления и уничтожили", – заявил президент США.

Антитеррористическая коалиция отрицает свою причастность к авиаудару под Багдадом

Сулеймани возглавлял операции Ирана на Ближнем Востоке в качестве лидера элитных сил "Кудс". Иран поклялся "жестоко отомстить" за его смерть.

Это убийство ознаменовало собой серьезную эскалацию напряженности в отношениях между Ираном и США.

Американские официальные лица заявили, что в качестве меры пресечения на Ближний Восток будут направлены еще 3000 военнослужащих.

Тем временем иракское государственное телевидение сообщило, что через 24 часа после убийства Сулеймани в стране был нанесен еще один удар.

Штаты нанесли авиаудар в Ираке: шесть погибших

Представитель американских военных возразил, что ответственность за это несет возглавляемая американцами коалиция, которая ведет боевые действия в регионе. Позже в армии Ирака опровергли данные о новом ударе в регионе.

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Все по теме:

США, Иран, Багдад, Дональд Трамп, Касем Сулеймани, Авиаудары по Багдаду, Убийство иранского генерала.
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