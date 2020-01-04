Авиация России начала бомбить Идлиб (Видео)

Новости мира:Дрон зафиксировал как авиация РФ бомбит центральный район города Маарат-ан-Нуман.

Дрон снял на видео бомбардировки ВВС режима Асада и ВКС России города Маарат-ан-Нуман в сирийском Идлибе. Об этом сообщает Anadolu.

Режим Асада, Россия и проиранские группировки продолжают наносить интенсивные удары по жилым районам на юге Идлиб, в том числе по Маарат-ан-Нуману, говорится в сообщении.

Дрон телеканала TRT Arabic снял на видео бомбардировки центральных районов Маарат-ан-Нумана, в частности падение бомб на жилые дома.

О "ковровой бомбардировке" воздушными силами России утром в Идлибе сообщает также немецкий журналист Джулиан Рёпке.

Российские агентства пишут, что силы режима Башара Асада заняли населенный пункт Эт-Тах в провинции Идлиб, в 45 км от города Идлиб.

Сирийская арабская армия показала, что захватила танк в юго-восточной части Идлиба, который якобы принадлежал группировке Хаят Тахрир Аль-Шам, "после отражения контрнаступления джихадистов".

Режим Асада, Россия и проиранские группировки продолжают наносить интенсивные удары по жилым районам на юге Идлиб, в том числе по Маарат-ан-Нуману, говорится в сообщении.

Дрон телеканала TRT Arabic снял на видео бомбардировки центральных районов Маарат-ан-Нумана, в частности падение бомб на жилые дома.

О "ковровой бомбардировке" воздушными силами России утром в Идлибе сообщает также немецкий журналист Джулиан Рёпке.

Российские агентства пишут, что силы режима Башара Асада заняли населенный пункт Эт-Тах в провинции Идлиб, в 45 км от города Идлиб.

Сирийская арабская армия показала, что захватила танк в юго-восточной части Идлиба, который якобы принадлежал группировке Хаят Тахрир Аль-Шам, "после отражения контрнаступления джихадистов".

Идлиб - последний крупный регион, который до сих пор находится в руках повстанцев и джихадистов, противостоящих президенту Башару Асаду.

Организация Объединенных Наций говорит, что боевые действия несут разрушительные последствия для трех миллионов человек, проживающих там, из которых 76% - женщины и дети.

ООН заявила, что с 1 декабря 284 000 мирных жителей покинули свои дома в удерживаемой оппозицией северо-западной Сирии во время поддерживаемой Россией кампании авиаударов и обстрелов.