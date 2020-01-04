Американские авиабазы в Ираке подверглись ракетному обстрелу

Ракета "Катюша" упала неподалеку от посольства Соединенных Штатов в Багдаде, еще две зацепили американские авиабазы в 80 км от иракской столицы. Об этом пишет REUTERS.
В результате налета погибших или пострадавших нет, сообщили агентству сразу два источника в полиции.
#Breaking
Mortar shells target #US soldiers near #Mosul, #Iraq #video@NewsKali pic.twitter.com/e0WSYV5pXt
— Kali Yuga | Apocalyptic News (@NewsKali) January 4, 2020
Как сообщалось ранее, 3 января через несколько часов после бомбардировки международного аэропорта в Багдаде США убили иранского генерала Касема Сулеймани – по указанию американского президента Дональда Трампа.
Вероятно, Сулеймани прибыл в Ирак для встречи с представителями проиранского вооруженного формирования "Аль-Хашд аш-Шаби". В тот же день представитель Пентагона пояснил, что Сулеймани разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и членов дипломатической службы в Ираке и регионе.
Также Вашингтон обвинил Сулеймани в одобрении штурма посольства США в Багдаде 31 декабря. СМИ уже предполагают, что убийство генерала может привести к ответу со стороны Ирана.
Так, экс-командующий Корпуса стражей исламской революции призвал "жестоко отомстить Америке", а верховный лидер Ирана заявил, что в ответ на убийство Сулеймани будет "суровая месть". Кроме того, по информации журналистов, Сулеймани неоднократно посещал Кремль, общался с Путиным и министром обороны РФ.
Основной темой разговоров была спецоперация России в Сирии. Сейчас США настоятельно просят американских граждан покинуть территорию Ирака.