Американские авиабазы в Ираке подверглись ракетному обстрелу

Новости мира:В Ираке три ракеты ударили по объектам США.

Ракета "Катюша" упала неподалеку от посольства Соединенных Штатов в Багдаде, еще две зацепили американские авиабазы в 80 км от иракской столицы. Об этом пишет REUTERS.

В результате налета погибших или пострадавших нет, сообщили агентству сразу два источника в полиции.

Как сообщалось ранее, 3 января через несколько часов после бомбардировки международного аэропорта в Багдаде США убили иранского генерала Касема Сулеймани – по указанию американского президента Дональда Трампа.

Вероятно, Сулеймани прибыл в Ирак для встречи с представителями проиранского вооруженного формирования "Аль-Хашд аш-Шаби". В тот же день представитель Пентагона пояснил, что Сулеймани разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и членов дипломатической службы в Ираке и регионе.

Также Вашингтон обвинил Сулеймани в одобрении штурма посольства США в Багдаде 31 декабря. СМИ уже предполагают, что убийство генерала может привести к ответу со стороны Ирана.

Так, экс-командующий Корпуса стражей исламской революции призвал "жестоко отомстить Америке", а верховный лидер Ирана заявил, что в ответ на убийство Сулеймани будет "суровая месть". Кроме того, по информации журналистов, Сулеймани неоднократно посещал Кремль, общался с Путиным и министром обороны РФ.

Основной темой разговоров была спецоперация России в Сирии. Сейчас США настоятельно просят американских граждан покинуть территорию Ирака.