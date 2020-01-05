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Взрыв около посольства США в Багдаде: последствия запечатлели на видео

Взрыв около посольства США в Багдаде: последствия запечатлели на видео
03:50 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости мира:На видео показали результаты взрывов около посольства США в Багдаде.

Неподалеку от посольства Соединенных Штатов Америки в Багдаде произошла серия взрывов.

Соответствующее видеозапись с места обстрела появилась на Youtube-канале издания News Today Pk.

Автор снял разрушенное бетонное заграждение и поврежденные автомобили недалеко от американского посольства возле отеля Rotana.

Напомним, в субботу, 4 января, в «зеленой зоне» Багдада, где расположены правительственные здания и дипломатические представительства, в том числе и посольство США в Ираке, прогремел взрыв. Рядом с американским диппредставительством разорвались две ракеты.

Напоминаем, 3 января через несколько часов после бомбардировки международного аэропорта в Багдаде США убили иранского генерала Касема Сулеймани – по указанию американского президента Дональда Трампа.

Вероятно, Сулеймани прибыл в Ирак для встречи с представителями проиранского вооруженного формирования "Аль-Хашд аш-Шаби". В тот же день представитель Пентагона пояснил, что Сулеймани разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и членов дипломатической службы в Ираке и регионе.

Также Вашингтон обвинил Сулеймани в одобрении штурма посольства США в Багдаде 31 декабря. СМИ уже предполагают, что убийство генерала может привести к ответу со стороны Ирана. Так, экс-командующий Корпуса стражей исламской революции призвал "жестоко отомстить Америке", а верховный лидер Ирана заявил, что в ответ на убийство Сулеймани будет "суровая месть".

Кроме того, по информации журналистов, Сулеймани неоднократно посещал Кремль, общался с Путиным и министром обороны РФ. Основной темой разговоров была спецоперация России в Сирии. Сейчас США настоятельно просят американских граждан покинуть территорию Ирака.

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США, Иран, Ирак, Взрыв, Посольство, Багдад.
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