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В Ираке возле здания посольства США прогремел взрыв

В Ираке возле здания посольства США прогремел взрыв
20:23 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Рядом с посольством США в Багдаде произошел взрыв.

Взрыв прогремел в "зеленой зоне" Багдада, где расположены правительственные здания и дипломатические представительства. Как сообщает в субботу корреспондент телеканала Sky News Arabia, дорога в посольство США перекрыта, передает УНН.

Сообщается, что две ракеты взорвались в "зеленой зоне" Багдада, где расположены правительственные здания и дипломатические представительства. Информация о пострадавших не приводится.

"Ситуация в Ираке резко обострилась после нескольких ударов ВВС США 29 декабря по пяти объектам группировки "Катаиб Хезболлах" в Сирии и Ираке. В Пентагоне тогда заявили, что эта структура несет ответственность за произошедший двумя днями ранее обстрел иракской базы под Киркуком, где погиб американский сотрудник. В результате бомбардировки в районе города Эль-Каим (провинция Анбар), как сообщали иракские СМИ, погибли не менее 25 человек и свыше 50 получили ранения", - говорится в сообщении.

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Эти действия американцев вызвали жесткую критику иракских властей, которые заявили о необходимости пересмотра отношений с международной антитеррористической коалицией, возглавляемой Вашингтоном. Обстановка еще больше обострилась после того, как в ночь на пятницу американские ВВС по распоряжению президента Дональда Трампа нанесли удар в районе аэропорта Багдада, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. Вместе с ним были убиты заместитель главы шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааб" Абу Махди аль-Мухандис и еще несколько человек.

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Американское оборонное ведомство утверждает, что удар носил оборонительный характер и имел целью защитить военнослужащих США, дислоцированных в Ираке и других странах.

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США, Иран, Ирак, Багдад.
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