Обстрел базы в Ираке: ни один военный не пострадал

Новости мира:В результате обстрела базы в Ираке военные не пострадали.

Возглавляемая США военная коалиция, которая воюет против "ИГ" в регионе, подтвердила, что у иракской базы "Баллад", где размещены американские войска, примерно в 80 километрах к северу от Багдада взорвались две ракеты.

Об этом передает DW.

По информации иракских военных, ни один военнослужащий не пострадал. В то же время источники в полиции сообщили, что пятеро человек получили ранения во время минометного обстрела в районе Джадрия, что находится неподалеку от "зеленой зоны", где расположено посольство США.

Как сообщал Укринформ, в Багдаде в субботу вечером два снаряда, выпущенные из миномета, попали в «зеленую зону», где находится посольство США. После этого несколько ракет попали в авиабазу «Баллад», где расположены американские войска.