Хуситы атаковали стратегический порт в Йемене

Новости мира:В Йемене возобновились бои за стратегический порт.

В провинции Ходейда на западе Йемена возобновились столкновения между правительственными войсками и повстанцами из движения "Ансаруллах".

Командование правительственных войск сообщило, что военные отразили атаку хуситов в районе Дурайхими к югу от стратегически важного порта Ходейда. Повстанцы понесли потери и были вынуждены отступить.

Правительство Йемена обвинило хуситов в попытки подорвать мирные договоренности под эгидой ООН.

Хуситы опровергли данные сообщения.

По данным агентства SABA (подконтрольного хуситам), правительственные силы нанесли более 80 артиллерийских ударов по жилым постройкам в Дурайхими. Артобстрелу подверглись также два близлежащих селения Сечен и Зафаран.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором, с одной стороны, участвуют повстанцы шиитского движения "Ансаруллах" и сторонники свергнутого президента Йемена Али Абдуллаха Салеха, а с другой – правительственные войска, лояльные президенту Абдураббу Мансуру Хади.

С 2014 года хуситы удерживают контроль над частью регионов страны, включая столицу Йемена Сану.