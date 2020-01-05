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Хуситы атаковали стратегический порт в Йемене

Хуситы атаковали стратегический порт в Йемене
15:41 Сегодня Телеграф Анадолу Фото: Твиттер

Новости мира:В Йемене возобновились бои за стратегический порт.

В провинции Ходейда на западе Йемена возобновились столкновения между правительственными войсками и повстанцами из движения "Ансаруллах".

Командование правительственных войск сообщило, что военные отразили атаку хуситов в районе Дурайхими к югу от стратегически важного порта Ходейда. Повстанцы понесли потери и были вынуждены отступить.

Правительство Йемена обвинило хуситов в попытки подорвать мирные договоренности под эгидой ООН.

Хуситы опровергли данные сообщения.

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По данным агентства SABA (подконтрольного хуситам), правительственные силы нанесли более 80 артиллерийских ударов по жилым постройкам в Дурайхими. Артобстрелу подверглись также два близлежащих селения Сечен и Зафаран.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором, с одной стороны, участвуют повстанцы шиитского движения "Ансаруллах" и сторонники свергнутого президента Йемена Али Абдуллаха Салеха, а с другой – правительственные войска, лояльные президенту Абдураббу Мансуру Хади.

Отчет ООН: с 2010 года количество случаев насилия в отношении детей выросло в три раза

С 2014 года хуситы удерживают контроль над частью регионов страны, включая столицу Йемена Сану.

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Йемен, Хуситы, Ходейда.
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