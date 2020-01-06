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Иран вызвал посла Швейцарии после заявлений президента США

Иран вызвал посла Швейцарии после заявлений президента США
05:53 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:Иран вызвал швейцарского посла Маркуса Лейтнера на фоне угроз Трампа.

Иран вызвал в воскресенье швейцарского посла Маркуса Лейтнера, который представляет интересы США в Тегеране, чтобы выразить протест против заявлений американского президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает MEHR.

"Посол Швейцарии в Исламской Республике Иран Маркус Лейтнер был вызван в МИД Ирана в воскресенье, чтобы получить официальную ноту протеста относительно субботнего твита Дональда Трампа, в котором президент США угрожал уничтожить 52 иранских памятника культуры", - говорится в сообщении.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи отметил, что “Исламская Республика Иран никогда не отступала перед лицом любых угроз и готова ответить на любую угрозу или действия против её территориальной безопасности и целостности”.

“На запрос иранского правительства и нации, Исламская Республика Иран, помимо всех политических и правовых мер, сохраняет свое право отвечать за убийство мученика Касема Сулеймани в соответствующее время", - добавил он

В свою очередь, Посол Швейцарии отметил, что он как можно скорее доставит это сообщение правительству США.

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Напоминаем, американский президент Дональд Трамп пригрозил нанести удар по 52 целях в Иране, если США подвергнутся атаке со стороны Тегерана.

В ночь на пятницу, 3 января, командующий спецподразделения "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были уничтожены в результате ракетного удара в районе аэропорта Багдада. Приказ о ликвидации отдал лично президент США.

В ответ духовный лидер Ирана аятолла Хаменеи заявил, что убийцам Сулеймани следует ожидать «жестокой мести».

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США, Иран, Швейцария, Посол.
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