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Папа Римский призвал Штаты и Иран к диалогу

Папа Римский призвал Штаты и Иран к диалогу
23:51 Вс, 5 Январь 2020 Телеграф Укринформ

Новости мира:Папа Римский Франциск отреагировал на конфликт США и Ирана.

Папа Римский Франциск призвал Вашингтон и Тегеран к диалогу и сдержанности на фоне роста напряженности после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

Об этом сообщает Newsmax.

"Я призываю все стороны сохранять диалог и самоограничения, отвергая дух враждебности", - сказал он.

Выступая на воскресной молитве в Ватикане, Папа Римский не упоминал об Иране прямо, но отметил "ужасное напряжение в воздухе, которое сейчас можно ощутить во многих частях мира".

"Война приносит только смерть и разрушения", - добавил он.

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Напоминаем, в ночь на пятницу, 3 января, командующий спецподразделением "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были уничтожены в результате ракетного удара в районе аэродрома Багдада. Приказ о ликвидации отдал лично президент США.

В ответ духовный лидер Ирана аятолла Хаменеи заявил, что убийцам Сулеймани следует ждать «жестокой мести».

Американский президент Дональд Трамп пригрозил нанести удар по 52 целям в Иране, если США подвергнутся атаке со стороны Тегерана.

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Вашингтон, Папа Римский, Тегеран, Франциск.
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