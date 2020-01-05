Папа Римский призвал Штаты и Иран к диалогу

Папа Римский Франциск призвал Вашингтон и Тегеран к диалогу и сдержанности на фоне роста напряженности после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
Об этом сообщает Newsmax.
"Я призываю все стороны сохранять диалог и самоограничения, отвергая дух враждебности", - сказал он.
Выступая на воскресной молитве в Ватикане, Папа Римский не упоминал об Иране прямо, но отметил "ужасное напряжение в воздухе, которое сейчас можно ощутить во многих частях мира".
"Война приносит только смерть и разрушения", - добавил он.
Напоминаем, в ночь на пятницу, 3 января, командующий спецподразделением "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были уничтожены в результате ракетного удара в районе аэродрома Багдада. Приказ о ликвидации отдал лично президент США.
В ответ духовный лидер Ирана аятолла Хаменеи заявил, что убийцам Сулеймани следует ждать «жестокой мести».
Американский президент Дональд Трамп пригрозил нанести удар по 52 целям в Иране, если США подвергнутся атаке со стороны Тегерана.