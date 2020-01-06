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Убийство Сулеймани: израильским дипломатам советуют обезопасить себя

Убийство Сулеймани: израильским дипломатам советуют обезопасить себя
15:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Израиль рекомендовал дипломатам усилить меры безопасности после убийства иранского генерала Сулеймани.

Меры безопасности усилены в посольствах и консульствах Израиля после убийства в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани, сообщает в понедельник израильская газета "Исраэль Хайом".

Израильским дипломатам рекомендовано принять чрезвычайные меры предосторожности и следить за каждым шагом.

По данным издания, позже в понедельник состоится заседание кабинета безопасности страны, на котором будут рассмотрены возможные угрозы со стороны Ирана.

"Нетаньяху (глава правительства Израиля) ожидает, что представители правительства и министры воздержатся от комментариев по поводу убийства Сулеймани", - отмечает "Исраэль Хайом".

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Вскоре после известий об убийстве Сулеймани армия обороны Израиля была приведена в повышенную боевую готовность на границах с сектором Газа и Ливаном.

О гибели в Багдаде Сулеймани стало известно 3 января. Операция по его устранению была проведена в Ираке американскими военными по указанию президента США Дональда Трампа.

Позже верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что убийство Сулеймани не останется без отмщения.

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Иран, Израиль, Багдад, Касем Сулеймани.
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