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Израиль планирует масштабную застройку территорий на Западном берегу Иордана

Израиль планирует масштабную застройку территорий на Западном берегу Иордана
05:49 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Израиль возведет почти 2 тысячи домов на Западном берегу Иордана.

Израиль одобрил строительство свыше 1,9 тысячи новых домов для переселенцев на оккупированных палестинских территориях.

Об этом сообщает Aljazeera.

Около 800 единиц жилья получили окончательные необходимые разрешения для начала строительства. А начальные согласования были достигнуты для дополнительных 1150 домов.

В сообщении отмечается, что строительство поселений значительно выросло при израильском премьер-министре Беньямине Нетаньяху и его союзнике президенте США Дональда Трампа.

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С момента оккупации Израилем Западного берега в 1967 году на территории построили 140 еврейских поселений, где на данный момент живут 600 тысяч человек. Евросоюз и РФ считают действия Израиля незаконными.

С 2017 года, когда Трамп стал президентом США, американцы укрепляют поддержку Израиля. Штаты официально признали Иерусалим столицей Израиля, а в 2018 году открыли там посольство.

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Строительство, Израиль, Палестина, Иордан.
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