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СМИ: премьер Ирака попросил Помпео о выводе войск США из страны

СМИ: премьер Ирака попросил Помпео о выводе войск США из страны
17:52 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости мира:Ирак требует от США начать переговоры о выводе своих войск.

Премьер-министр Ирака Адель Абдель-Махди в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео попросил его направить делегацию в Багдад для определения механизма вывода американских войск из страны.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на The Washington Post.

В разговоре с Помпео Абдель-Махди неоднократно подчеркнул, что вывод войск США из Ирака является единственным путем к деэскалации напряжения в регионе. Иракский премьер также выразил свое возражение неоднократными перемещениями войск и самолетов США на иракской территории без разрешения правительства.

Кроме того, Абдель-Махди осудил ракетные удары Ирана по американским военным базам в Ираке, сказав Помпео, что они нарушают суверенитет Ирака и превращают его в военную зону.

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Сейчас в Ираке размещены более 5 тыс. американских военных. 5 января парламент страны принял резолюцию, которой, среди прочего, обязал правительство обратиться к США с требованием вывести войска с территории Ирака.

Позже в СМИ обнародовали якобы письмо американских военных в Министерство обороны Ирака о выводе и передислокации войск. Позже глава министерства обороны США Марк Эспер опроверг это сообщение.

Сообщение о просьбе премьер-министра Ирака к госсекретарю США прозвучало на фоне напряжения ситуации на Ближнем Востоке, которое началось после убийства американскими военными в ночь на 3 января иранского генерала Касема Сулеймани вблизи Багдада.

СМИ: В Багдаде возле посольства США взорвались две ракеты

В ночь на 8 января Иран осуществил ракетный удар по американским военным объектам в Ираке в ответ на убийство США иранского генерала Касема Сулеймани.

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США, Иран, Ирак, Майк Помпео, Адель Абдель Махди.
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