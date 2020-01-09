СМИ: В Багдаде возле посольства США взорвались две ракеты

Новости мира:Две ракеты "Катюша" взорвались в "зеленой зоне" Багдада, где находятся правительственные здания и здания дипломатических миссий.

Две ракеты системы реактивного залпового огня разорвались вблизи посольства США в Ираке.

Об этом со ссылкой на собственные источники в министерстве внутренних дел Ирака пишет Xinhua.

“Обстрел произошел около полуночи, когда две ракеты приземлились вблизи посольства США в “зеленой зоне”, в которой также размещаются некоторые ключевые иракские правительственные здания”, - утверждает "Синьхуа".

Пока информации о пострадавших в результате обстрела нет.

“Зеленая зона” в Багдаде занимает около 10 кв. км на западном берегу реки Тигр, протекающей через столицу Ирака.

Ранее сообщалось, что в ночь на 8 января иранские вооруженные силы совершили ракетные обстрелы американских баз на территории Ирака.