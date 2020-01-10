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Пятница, 10.01.2020
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Проливные дожди в Израиле: число погибших достигло семи

Проливные дожди в Израиле: число погибших достигло семи
22:05 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: Твиттер

Новости мира:Проливные дожди в Израиле стали причиной гибели семи человек.

На большую часть территории Израиля обрушились проливные дожди, что вызвало новые наводнения. В четверг, второй день подряд, во многих городах страны были затоплены улицы и автодороги. Реки вышли из берегов, потоки воды смывали машины.

Пострадало много жилых домов. В Тель-Авиве обрушилось два балкона. В затопленных районах работают спасатели. Под Ашдодом из школы эвакуировали детей.

В среду общее число жертв нынешних зимних наводнений в Израиле достигло семи после того, как в городе Нагария погиб 38-летний мужчина. Его смыло потоком, когда он пытался спасти женщину с ребёнком из застрявшей машины.

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Ранее в субботу парень с девушкой утонули на юге Тель-Авива. Они застряли в лифте жилого дома на этаже автостоянки. Прибывшие на место водолазы не успели их спасти.

Из-за погодных условий в Израиле также закрыли многие туристические и прогулочные маршруты. Уровень воды в озере Кинерет всего за сутки поднялся на несколько десятков сантиметров. А в горном массиве Хермон идёт снег.

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Израиль, Дожди, Наводнения, Стихийное бедствие.
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