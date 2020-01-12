В Иране создали рабочую группу для помощи семьям жертв крушения Boeing

Новости мира:Группа будет относится к одному из дипломатических ведомств Ирана.

Специальная рабочая группа для помощи в решении консульских вопросов жертв крушения лайнера Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" была создана в Иране. Об этом сообщил официальный представитель МИД республики Аббас Мусави, слова которого передает агентство Mehr.

По словам Мусави, группе, относящейся к одному из подразделений иранского дипведомства, было поручено немедленно начать работу по консульской помощи в соответствии с запросами семей жертв трагедии. Он выразил надежду, что такая мера поможет хотя бы в малой степени облегчить страдания родных погибших.

Стоит также напомнить, что орган расследований по авиабезопасности Франции сообщил, что примет участие в работе с обоими "черными ящиками" сбитого в Иране украинского авиалайнера и что эта работа пройдет в Украине.

Напомним, авиалайнер Boeing-737 "Международных линий Украины" разбился в столице Ирана, Тегеране, на его борту было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.