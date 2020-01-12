Авиакатастрофа в Иране: в парламенте страны не считают это поводом для "разрушения КСИР"

Новости мира:В парламенте Ирана заявили, что сбитый украинский самолет не омрачает заслуги КСИР перед страной.

Сбитый по ошибке украинский самолет является огромной утратой, но это обстоятельство не затмевает заслуги Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) перед Ираном. Об этом заявил в воскресенье депутат иранского Меджлиса (парламента) Ахмад Алиреза Бейги по итогам закрытой встречи парламентариев с командующим КСИР Хосейном Салами, отмечает УНН.

"Эта ошибка (сбитый самолет) является огромной утратой, но она не должна стать основанием для того, чтобы забывать про самопожертвование КСИР, который на протяжении всей своей истории защищал нашу страну", — приводит слова Алирезы Бейги агентство Mehr.

Он добавил, что "нельзя разрушать эту структуру". По словам депутата, на закрытой встрече "консерваторы и реформаторы единогласно поддержали КСИР".

12 января в Меджлисе прошла закрытая встреча с главой КСИР, посвященная гибели командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Касема Сулеймани, атакам иранских ВС по военным базам США в Ираке, а также крушению украинского самолета.