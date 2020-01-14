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СМИ: Неизвестные обстреляли военную базу в Ираке

СМИ: Неизвестные обстреляли военную базу в Ираке
22:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Военная база в Ираке, где размещены американские военные, подверглась ракетному обстрелу.

Военная база Таджи в Ираке подверглась ракетному обстрелу, сообщают во вторник ближневосточные СМИ.

Отмечается, что на этой базе, в частности, размещены американские военнослужащие. О пострадавших не сообщается.

Подтверждения из других данных пока не поступало.

База расположена примерно в 30 км к северу от Багдада.

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Сообщения об обстреле поступают на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. В ночь на 8 января иранский Корпус стражей Исламской революции нанес ракетный удар по двум военным объектам в Ираке, на которых размещены силы возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки "Исламское государство".

Это стало ответом Тегерана на убийство в ходе американской спецоперации близ Багдада командующего иранским спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани.

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США, Ирак, Багдад.
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