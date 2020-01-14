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В Госдепе прокомментировали решение Ирака о выводе войск США из страны

В Госдепе прокомментировали решение Ирака о выводе войск США из страны
06:23 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Помпео говорит, что вопрос войск США в Ираке будут решать в сотрудничестве с иракскими лидерами.

Соединенные Штаты будут сотрудничать с лидерами Ирака, чтобы прийти к решению вопроса о размещении в этой стране американских войск. Об этом в понедельник заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает УНН.

Заявление было сделано после просьбы официального Багдада на прошлой неделе о подготовке к выводу из страны американских войск.

"Над тем, как, впрочем, будет решен вопрос о наших силах в Ираке, мы будем работать с ... избранными лидерами в Ираке, с тем, чтобы прийти к решению", — сказал глава внешнеполитического ведомства США, выступая в аналитическом центре Гуверовского института при Стэнфордском университете.

Иракский парламент недавно принял резолюцию, призывающую правительство выдворить 5200 американских военнослужащих, находящихся в стране. Президент США Дональд Трамп заявил в связи с этим, что США не покинут Ирак, если не получат компенсацию за построенную там авиабазу, а в Пентагоне заявили, что американские войска не будут уходить из Ирака, а политика Вашингтона по этому вопросу неизменна.

СМИ: премьер Ирака попросил Помпео о выводе войск США из страны

Трамп, в частности, подчеркнул, что если США выведут войска из Ирака, то зона влияния Тегерана на Ближнем Востоке значительно расширится.

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Ирак, Вывод войск, Майк Помпео.
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