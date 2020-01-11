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США не будут выводить войска из Ирака

США не будут выводить войска из Ирака
04:29 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости мира:Вопреки требованиям властей Ирака, США не будут выводить войска.

Администрация Трампа в пятницу отказала в требованиях Ирака начать планирование вывода американских войск из страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление пресс-секретаря Государственного департамента Морган Ортагус.

В ходе телефонного разговора в четверг премьер-министр Ирака Адель Абдул-Махди сказал государственному секретарю Майку Помпео прислать американскую делегацию в Ирак для разработки механизма вывода американских войск, говорится в заявлении, опубликованном в пятницу иракским лидером.

В ответ Ортагус заявила, что присутствие США в Ираке является "силой ради добра", и американские чиновники не будут обсуждать вывод военных.

СМИ: премьер Ирака попросил Помпео о выводе войск США из страны

"Наше военное присутствие в Ираке - это продолжение борьбы против ИГИЛ, и, как сказал секретарь, мы готовы защищать американцев, иракцев и наших партнеров по коалиции".

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США, Ирак, Военные.
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