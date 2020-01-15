Сирия обвинила Израиль в нанесении ракетного удара по своей базе

Новости мира:Сирия заявляет что, Израиль нанес ракетные удары по их аэродрому.

Израиль во вторник нанес ракетный удар по аэродрому сирийских ВВС Эт-Тияс (Т4). Об этом сообщает SANA со ссылкой на военный источник.

"Почти в 22:10 во вторник, 14 января 2020 года, израильские военные самолеты совершили новую агрессию по аэродрому Т4 со стороны региона Аль-Танф", - говорится в сообщении.

По словам источника издания, противовоздушная оборона немедленно перехватила вражеские ракеты и сбила несколько из них. При этом 4 ракеты достигли цели, нанеся материальные повреждения, жертв нет.

Напомним, в Иране арестовали человека, опубликовавшего видео попадания ракет в самолет МАУ.