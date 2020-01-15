"Предлагает реализовать план Трампа": Рухани отверг предложения Джонсона

Новости мира:Президент Ирана отверг предложение Джонсона об альтернативном ядерном соглашении.

Президент Ирана Хасан Рухани отверг призыв премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона к альтернативному СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий - ред. ) "договору Трампа".

Об этом сообщает Bloomberg.

"Я не знаю, что г-н Джонсон думает, когда говорит, что вместо ядерной сделки мы должны реализовать план Трампа. Кроме нарушения международных контрактов, что еще сделал Трамп?" - отметил Рухани.

Выступая на заседании кабинета министров, Рухани сказал, что шаги, предпринятые Тегераном для сокращения соблюдения СВПД, являются обратимыми. Эти меры были приняты в ответ на отказ США от ядерного соглашения и повторное введение санкций против Ирана.

Как сообщалось, накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал заменить иранское ядерное соглашение 2015 года на новый "договор Трампа" с целью не дать Ирану получить ядерное оружие. Это предложение прозвучало после того, как Франция, Германия и Великобритания запустили механизм разрешения споров в рамках СВПД относительно ядерной программы Ирана.