Скачать
Среда, 15.01.2020
Украина выходит из еще одного договора в рамках СНГ
Украина выходит из еще одного договора в рамках СНГ
Кабмин принял стратегию по ремонту дорог на 2020 год
Кабмин принял стратегию по ремонту дорог на 2020 год
"Заиграет?": Лунин сменил клуб в Испании
"Заиграет?": Лунин сменил клуб в Испании
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 16 января
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 16 января

"Предлагает реализовать план Трампа": Рухани отверг предложения Джонсона

"Предлагает реализовать план Трампа": Рухани отверг предложения Джонсона
14:21 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Президент Ирана отверг предложение Джонсона об альтернативном ядерном соглашении.

Президент Ирана Хасан Рухани отверг призыв премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона к альтернативному СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий - ред. ) "договору Трампа".

Об этом сообщает Bloomberg.

"Я не знаю, что г-н Джонсон думает, когда говорит, что вместо ядерной сделки мы должны реализовать план Трампа. Кроме нарушения международных контрактов, что еще сделал Трамп?" - отметил Рухани.

Выступая на заседании кабинета министров, Рухани сказал, что шаги, предпринятые Тегераном для сокращения соблюдения СВПД, являются обратимыми. Эти меры были приняты в ответ на отказ США от ядерного соглашения и повторное введение санкций против Ирана.

В Иране арестовали человека, опубликовавшего видео попадания ракет в самолет МАУ

Как сообщалось, накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал заменить иранское ядерное соглашение 2015 года на новый "договор Трампа" с целью не дать Ирану получить ядерное оружие. Это предложение прозвучало после того, как Франция, Германия и Великобритания запустили механизм разрешения споров в рамках СВПД относительно ядерной программы Ирана.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Борис Джонсон, Дональд Трамп, Хасан Рухани, СВПД.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 С такими девушки отношений не заводят: типы мужчин, от которых они бегут (Фото)
02 Смертельный грипп: с чем столкнулись украинцы
03 Зима не спешит: синоптики дали прогноз до конца недели
04 Особенности ночного вождения: какие ошибки допускают водители?
05 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 16 января
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Киеве ликвидировали аварию возле торгового центра
В Киеве ликвидировали аварию возле торгового центра
Смертельный грипп: с чем столкнулись украинцы
Смертельный грипп: с чем столкнулись украинцы
Гончарук пояснил высокие зарплаты министров
Гончарук пояснил высокие зарплаты министров
За CRISPR/Cas9 и графен: названы лауреаты премии Вольфа 2020
За CRISPR/Cas9 и графен: названы лауреаты премии Вольфа 2020
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь