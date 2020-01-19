Обстрел военного лагеря в Йемене: число жертв возросло

Новости мира:Число погибших в результате ракетного обстрела йеменского военного учебного лагеря увеличилось до 60 военных.

Число погибших в результате ракетного обстрела йеменского военного учебного лагеря в городе Мариб в субботу возросло до 60 военнослужащих, десятки человек получили ранения.

Об этом сообщает "Зеркало Недели" со ссылкой на государственное телевидение Саудовской Аравии.

По данным Alarabiya, поддерживаемое Ираном ополчение хути начало двойную атаку с применением баллистических ракет и беспилотников, при этом обстрел также велся по мечети внутри лагеря, пока солдаты молились.

Тем временем ливийская армия при поддержке арабской коалиции продолжала обстреливать участки ополчения на фронте Нахам, к северо-востоку от Саны.

Напомним: в Йемене уже более четырех лет бушует гражданская война, в результате которой погибли десятки тысяч людей, три миллиона стали вынужденными переселенцами и вся страна оказалась на грани массового голода. С 2015 года правительство Йемена в союзе с возглавляемой Саудовской Аравией коалицией арабских государств борется с хуситами, поддерживаемыми Ираном.