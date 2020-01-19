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Крах ядерной сделки: Иран грозит пересмотреть отношения с МАГАТЭ

Крах ядерной сделки: Иран грозит пересмотреть отношения с МАГАТЭ
12:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Иран может пересмотреть отношения с МАГАТЭ, если европейские участники СВПД не выполнят своих обязательств.

Спикер иранского парламента Али Лариджани предупредил, что недобросовестное поведение европейских участников ядерной сделки от 2015 года приведет к изменению отношений Тегерана с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

"Мы недвусмысленно заявляем, что если Европа по каким-либо причинам будет вести себя несправедливо при использовании статьи 37 ядерного соглашения, Исламская Республика примет серьезное решение о своем сотрудничестве с МАГАТЭ и проект решения будет готов к обсуждению в парламенте", - цитирует иранское информагентство Tasnim заявление Лариджани на открытом заседании парламента в воскресенье.

По его мнению, угрозы США вынуждают "могущественные европейские страны вести себя "жалко и неблагоразумно".

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В частности, Лариджани отметил: "К сожалению, один из министров европейских стран недвусмысленно заявил: США угрожают увеличить тарифы на импорт автомобилей на 25%, если мы не используем спусковой механизм (нарастим давление на Тегеран - Ред.), поэтому мы будем вынуждены пойти по этому пути".

Он выразил сожаление в связи с недавним заявлением Франции, Великобритании и Германии об их решении включить механизм урегулирования споров в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).

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В среду министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что решение Франции, Великобритании и Германии о включении механизма урегулирования споров в СВПД юридически не обосновано и политически неверно.

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Иран, МАГАТЭ, Али Лариджани, СВПД.
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