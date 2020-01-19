Иран не будет вести переговоры о новой ядерной сделке

Новости мира:Глава МИД Ирана говорит, что иранская сторона исключает возможность переговоров о новой ядерной сделке.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф исключил возможность проведения любых переговоров по новой ядерной сделке. Об этом сообщает Tehran Times.

"Впредь мы не будем вести переговоры о новой сделке", - заявил днем ранее Зариф в ходе своего визита в индийский город Мумбаи для участия в совещании, организованном Всеиндийской ассоциацией промышленности.

Напомним, в рамках ядерной сделки 2015 года, официально известной как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, Иран согласился ограничить свою деятельность в сфере ядерных технологий в обмен на прекращение санкций стран Запада и ООН.

Однако в мае 2018 года президент США Дональд Трамп инициировал выход своей страны из СВПД и ввел против Тегерана полномасштабные санкции. Он настаивает на заключении нового соглашения с целью еще большего ограничения ядерной программы Ирана.

Напомним, полиция в Ливане применила слезоточивый газ и водометы против протестующих.