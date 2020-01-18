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Протесты в Ливане: водометы, слезоточивый газ и десятки раненых

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Протесты в Ливане: водометы, слезоточивый газ и десятки раненых
22:21 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Полиция в Ливане применила слезоточивый газ и водометы против протестующих.

В столице Ливана Бейруте полиция применила против протестующих слезоточивый газ и водометы.

Об этом сообщает издание AlJazeera.

В результате разгона демонстрантов десятки активистов получили ранения.

"Силы безопасности использовали слезоточивый газ и водяную пушку, чтобы разогнать демонстрантов, которые пытаются достичь площади мучеников, которая является центром многомесячного протестного движения в Ливане, призывающего к изменениям в политической и финансовой жизни страны", - говорится в сообщении.

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Массовые уличные протесты начались в Ливане 17 октября, после того как правительство анонсировало введение сбора на пользование мессенджерами типа WhatsApp для осуществления телефонных звонков. Сбор должен был составлять в пересчете 0,20 долл. США в день.

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В дальнейшем правительство отменило это решение, однако протесты не утихли. Акции протеста практически парализовали жизнь страны.

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Ливан, Протесты, Бейрут.
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