Протесты в Ливане: водометы, слезоточивый газ и десятки раненых

Новости мира:Полиция в Ливане применила слезоточивый газ и водометы против протестующих.

В столице Ливана Бейруте полиция применила против протестующих слезоточивый газ и водометы.

Об этом сообщает издание AlJazeera.

В результате разгона демонстрантов десятки активистов получили ранения.

"Силы безопасности использовали слезоточивый газ и водяную пушку, чтобы разогнать демонстрантов, которые пытаются достичь площади мучеников, которая является центром многомесячного протестного движения в Ливане, призывающего к изменениям в политической и финансовой жизни страны", - говорится в сообщении.

Массовые уличные протесты начались в Ливане 17 октября, после того как правительство анонсировало введение сбора на пользование мессенджерами типа WhatsApp для осуществления телефонных звонков. Сбор должен был составлять в пересчете 0,20 долл. США в день.

В дальнейшем правительство отменило это решение, однако протесты не утихли. Акции протеста практически парализовали жизнь страны.