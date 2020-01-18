Протесты в Ираке: полиция застрелила демонстранта

Новости мира:В Багдаде, столице Ирака, полиция открыла огонь по протестующим.

В столице Ирака полицейские применили огнестрельное оружие против протестующих, которые требуют провести досрочные выборы и распустить парламент. Об этом сообщает Al Arabiya.

Как говорится в сообщении, полиция разогнала протестующих на мосту через реку Тигр. Правоохранители использовали слезоточивый газ и открыли предупреждающий огонь. Такие действия полиции привели к тому, что один протестующий был застрелен на месте, а другой - умер в больнице. Еще как минимум 25 человек получили ранения.

Как сообщалось ранее, протесты в Ираке вспыхнули еще в октябре 2019 года. Протестующие выступают против безработицы, коррупции в правительстве и низкого качества услуг.

Кроме этого, протестующие хотят перезапуска власти. По мнению демонстрантов, нынешнее правительство на сквозь пропитано коррупцией и не способно побороть безработицу.

Напомним, Госдепартамент США предостерег Иран о дальнейшей изоляции.