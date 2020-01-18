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"Будет становиться более изолированным": в США предупредили Иран

"Будет становиться более изолированным": в США предупредили Иран
08:31 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Госдепартамент США предостерег Иран о дальнейшей изоляции.

Угрозы, сделанные Ираном по отношению к США и союзным государствам, приведут лишь к еще большей изоляции страны.

Об этом на пресс-брифинге в Госдепартаменте заявил спецпредставитель США по вопросам Ирана Брайан Хук, сообщает Голос Америки со ссылкой на Reuters.

"Чем больше Иран будет угрожать миру, тем более изолированным он будет становиться", - заявил Хук.

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Накануне верховный правитель Ирана аятолла Хаменеи впервые за последние восемь лет лично провел молитву в мечети Моссано в Тегеране.

Как сообщает Би-Би-Си, Хаменеи выступил с резкой критикой в адрес США и союзников, заявив, что "враги Ирана пытаются использовать трагедию с погибшим лайнером, чтобы отвлечь внимание общественности от убийства Сулеймани".

По словам аятоллы, смерть бывшего командира сил "Аль-Кудс" "оплакивают миллионы иранцев и тысячи иракцев".

"Сопротивление должно продолжаться, пока регион не будет полностью очищен от вражеской тирании", - заявил аятолла.

Во время пресс-брифинга в Госдепе Брайан Хук сообщил журналистам, что США ввели санкции против бригадного генерала Корпуса стражей исламской революции.

Брайан Хук также заявил, что США призывают мировое сообщество ввести санкции против представителей официального Тегерана.

"На наших глазах творится история": верховный лидер Ирана впервые за 8 лет провел пятничную молитву

"На прошлой неделе многие иранцы вновь вышли на улицы, протестуя против коррумпированного правительства, которое лжет им. Президент Трамп признал их смелость в своих твитах, опубликованных на прошлой неделе на языке фарси, с выражением поддержки в адрес иранского народа. Мы призываем все страны присоединиться к нам, в частности, во введении санкций против иранских чиновников за нарушение прав человека", - заявил Хук.

Представитель Госдепартамента напомнил об эффекте американских санкций, благодаря которым иранский режим оказался в глубоком экономическом кризисе. По словам Хука, суровые санкции, "имеют огромное влияние, и иранский народ справедливо обвиняет собственное правительство за 40 лет коррупции, плохого управления и воровства".

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США, Иран, Госдеп США, Брайан Хук.
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