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"На наших глазах творится история": верховный лидер Ирана впервые за 8 лет провел пятничную молитву

"На наших глазах творится история": верховный лидер Ирана впервые за 8 лет провел пятничную молитву
17:26 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Telegraf-EPA

Новости мира:Али Хаменеи провел молитву, во время которой резко раскритиковал США.

Впервые с 2012 года Верховой лидер Ирана аятолла Али Хаменеи провел пятничную молитву в Тегеране. Во время нее он резко раскритиковал США за убийство Касема Сулеймани, а европейские страны назвал "лакеями" Вашингтона.

Об этом сообщает CNN.

"Если вы стоите близко к Ирану, то только с намерением вонзить нож в грудь народа", — обратился он к американцам. В то же время Хаменеи назвал чиновников США "американскими клоунами", а Францию, Германию и Великобританию — "лакеями" Вашингтона, которым нельзя доверять.

Также он назвал "мучеником" командующего спецподразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани, которого ликвидировали США.

"Мы увидели, как на наших глазах творится история. Это необычные дни. То, что государство, нация, все же имеет духовную мощь, чтобы ответить крупнейшему государству-хулигану мира такой пощечиной по лицу, — это свидетельство божественной десницы, десницы Аллаха", — заявил Хаменеи.

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В то же время он выразил соболезнования родным и близким погибших в катастрофе украинского самолета МАУ, который сбила иранская ракета, впрочем тут же добавил, что зарубежные СМИ пытались ввести иранцев в заблуждение.

"Наш враг пытался манипулировать печальной аварией самолета, чтобы оттенить наши достижения... События, что произошли после аварии, не должны иметь шанса повториться", — отметил Хаменеи.

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Отметим, Верховный лидер Ирана – наивысшая духовная и политическая личность в Иране. Проведение пятничных молитв для него чрезвычайно редкое явление. Последний раз он это делал в 2012 году по случаю 33-й годовщины Исламской революции 1979-го.

Журналисты CNN предполагают, что решение аятоллы Али Хаменеи можно объяснить необходимостью заручиться поддержкой населения на фоне протестов в Иране.

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США, Иран, Протесты, Али Хаменеи.
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