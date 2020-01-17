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Лавров объяснил, почему Иран сбил украинский самолет

Лавров объяснил, почему Иран сбил украинский самолет
12:20 Сегодня Телеграф УНИАН

Сергей Лавров считает, что Иран сбил украинский самолет из-за опасений, что американские самолеты могут нанести авиаудар.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что атака Ирана на украинский "Боинг" является "человеческой ошибкой", допущенной из-за "нервозности" вследствие возможной атаки американских самолетов.

Об этом он заявил пресс-конференции в Москве.

"Я не припомню, чтобы МИД (РФ) официально говорил, что версия о том, что самолет был сбит, является дезинформацией", - заявил Лавров.

По его словам, Россия выступала только за то, чтобы было проведено тщательное расследование, как и в случае атаки на МН17.

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Лавров заявил, что трагедия с украинским самолетом произошла из-за напряженности между США и Ираном.

"Я никого не хочу оправдывать – это человеческая ошибка. Это было не преднамеренно, по-моему, это все уже поняли. Да, требовать компенсации, наверно, это право родственников. Думаю, что иранская сторона рассмотрит все эти обращения – они признали, что это произошло по ошибке", - сказал министр.

"Хотелось бы, чтобы этого не было, но американцы уничтожили беспрецедентной операцией, которая ставит под вопрос все мыслимые нормы международного права, генерала Сулеймани. Иранцы ответили", - добавил он.

По его словам, этот ответ "был выверенным", и Ирак об атаке был предупрежден. "Есть информация, что в момент, когда после этой атаки (по американским объектам в Ираке -ред) иранцы ожидали еще одного удара США – не знали, в какой форме, но в воздухе было минимум шесть F-35 в воздушном пространстве прямо на границе Ирана", - сказал Лавров.

В Москве назвали возможный вариант ответа на санкции по "Северному потоку-2"

Он подчеркнул, что эта информация требует проверки. "Просто хочу подчеркнуть нервозность, которая всегда присутствует в таких ситуациях", - добавил Лавров.

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Россия, Иран, РФ, МАУ, Сергей Лавров, Боинг, Украинский самолет.
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