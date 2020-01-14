Соглашение о прекращении огня в Ливии: Хафтар запросил дополнительное время

Новости мира:На встрече в Москве Хафтар взял время на размышление до утра.

Глава заседающего в Триполи правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Саррадж и глава Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри подписали проект документа по урегулированию в стране, командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар взял время до утра.

Об этом сообщает ТАСС, цитируя главу МИД РФ Сергея Лаврова.

"Председатель ПНС Ливии господин Саррадж и председатель государственного совета господин аль-Мишри его только что подписали. Маршал Хафтар, командующий ЛНА, и председатель Палаты депутатов в Тобруке Акила Салех рассматривают этот документ позитивно и попросили немного дополнительного времени до утра следующего дня, чтобы определиться с подписанием", - сказал Лавров.

По его словам, данный документ, якобы, позволит конкретизировать вопросы, связанные с режимом прекращения огня. "Проект итогового документа сегодняшней встречи рассматривался подробно. Он явился предметом достаточно серьезных переговоров", - сказал глава российского МИД. Он также напомнил, что проект документа был рассмотрен руководителями оборонных ведомств России и Турции Сергеем Шойгу и Хулуси Акаром.

Саррадж и Хафтар принимают участие в переговорах в Москве, которые начались в понедельник под эгидой министерств иностранных дел и обороны РФ и Турции. В полночь 12 января вступил в силу режим прекращения огня между враждующими в Ливии сторонами в рамках предложенной президентами РФ и Турции инициативы.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА Хафтара. Последний после длившихся с 4 апреля позиционных боев на подступах к Триполи 12 декабря объявил о начале решающего наступления на столицу.