МИД: Украина получит "черные ящики" сбитого самолета МАУ

Новости Украины:Эксперты получат доступ к "черным ящикам" сбитого под Тегераном самолета "МАУ" на месте, а потом их передадут Украине.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что общая группа экспертов из Канады, Украины и Ирана получит доступ к бортовым самописцам потерпевшего крушение Boeing 737 "на месте", после чего они будут переданы Украине.

"Предлагается следующий алгоритм действий. Общая команда по расследованию – иранская, канадская и мы тоже присоединяемся нему – получат доступ к "черным ящикам" на месте. После этого отдельно "черные ящики" иранская сторона готова отдельно передать Украине. В принципе, это отвечает международным нормам, хотя мы все равно требуем отдать нам их сразу, чтобы обеспечить независимость и объективность расследования", - сказал он, выступая в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству в пятницу, отвечая на вопрос, повлияет ли то, что Иран отказывается передать Украине "черные ящики" на ход расследования катастрофы.

Пассажирский авиалайнер Boeing 737-800, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными. Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

МВД Украины передало в Тегеран ДНК-образцы родственников погибших для идентификации тел и возвращения их в Киев.

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к украинскому народу 11 января сообщил о договоренности с президентом Ирана Хассаном Рухани о том, что никто "не отвертится" при определении виновных за катастрофу сбитого в Тегеране 8 января украинского самолета, о начале совместной работы по расшифровке двух "черных ящиков" и заверил, что украинское государство окажет финансовую помощь семьям погибших и поможет получить компенсации от Ирана, перевозчика и страховых компаний.