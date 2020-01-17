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Пристайко: На следующей неделе в Украину приедет представитель правительства Ирана

Пристайко: На следующей неделе в Украину приедет представитель правительства Ирана
11:44 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:По словам Вадима Пристайко, официальный представитель Ирана приедет с извинениями за катастрофу "Боинга".

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявляет, что на следующей неделе в Украину приедет специальный представитель правительства Ирана.

Об этом Пристайко заявил в Верховной Раде, отвечая на вопросы народных депутатов.

"В ближайшее время, я думаю, в начале следующей недели, в Украину приедет специальный представитель правительства Ирана с официальными извинениями и своими разъяснениями. У нас будет возможность с ним встретиться", - сказал Пристайко.

8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

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Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров спустя несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь к ответственности виновных в сбитии самолета.

Напомним, в Тегеране завершилась идентификация тел погибших в сбитом самолете украинцев, их планируют передать до 19 января.

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Иран, МАУ, Тегеран, Украинский самолет, Вадим Пристайко.
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