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Четверг, 16.01.2020
Авиакатастрофа в Иране: идентификация тел погибших украинцев завершена
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Авиакатастрофа в Иране: идентификация тел погибших украинцев завершена

Авиакатастрофа в Иране: идентификация тел погибших украинцев завершена
20:54 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:В Тегеране завершилась идентификация тел погибших в сбитом самолете украинцев, их планируют передать до 19 января.

Эксперты Министерства внутренних дел Украины, которые находятся в Тегеране, получили ДНК-профили останков всех 11 погибших в результате крушения в Иране лайнера Boeing 737, украинец, сообщает пресс-служба МВД.

"Сегодня эксперты МВД, которые находятся в Тегеране, получили ДНК-профили останков всех 11 погибших граждан Украины. Проводится подготовка для дальнейшей передачи в Украину", - говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно предварительной информации, передачу тел 11 погибших планируется провести до 19 января 2020 года.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко в свою очередь сообщил в Твиттере: "Говорил по телефону с иранским министром иностранных дел Мохаммадом Джавадом Зарифом. Мы обсудили вопросы репатриации тел украинских жертв и роль Украины в совместном расследовании, в частности - доступ к "черным ящикам". Наши требования остаются неизменными", - написал Пристайко на странице в Твиттере.

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Министерство иностранных дел Ирана также сообщает, что министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе разговора с главой МИД Украины заявил о готовности Тегерана готов передать Киеву тела погибших.

Пассажирский авиалайнер Boeing 737-800, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.

Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными. Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

МВД Украины передало в Тегеран ДНК-образцы родственников погибших для идентификации тел и возвращения их в Киев.

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Как сообщалось, 11 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил в обращении к украинскому народу о договоренностях с президентом Ирана Хассаном Рухани о том, что никто "не отвертится" при определении виновных за катастрофу сбитого в Тегеране 8 января украинского самолета, о начале совместной работы по расшифровке двух "черных ящиков" и заверил, что украинское государство окажет финансовую помощь семьям погибших и поможет получить компенсации от Ирана, перевозчика и страховых компаний.

Президент также пообещал украинцам, что вернет всех погибших близким и родным, и они смогут с ними попрощаться по-человечески. "Мы достойно почтим их память. Все виновные будут наказаны. Мы вернем украинцам не только ощущение безопасности и справедливости, но и уверенность, что Украина всегда будет вас защищать, в какой точке планеты вы бы ни были", - заверил Зеленский.

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Авиакатастрофа, Иран, МВД, МАУ.
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