Авиакатастрофа в Иране: Пристайко встретился с главой МИД Британии

Новости Украины:Главы МИД Украины и Великобритании согласились сотрудничать в расследовании сбития украинского самолета в Иране

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб согласились сотрудничать в расследовании сбития иранскими военными самолета компании "Международные авиалинии Украины" в Тегеране.

Об этом Пристайко сообщил в микроблоге Twitter.

"Встретился с моим коллегой Домиником Раабе. Оценил его слова о решительной и неоспоримой поддержке Украины. Обменялись мнениями о путях сотрудничества в расследовании (катастрофы) рейса PS752 и согласились сотрудничать в этом и других вопросах, особенно в защите суверенитета Украины", - написал Пристайко.

Met with my colleague @DominicRaab. Appreciate his words about firm and unquestionable support of Ukraine. Exchanged views about ways of cooperating in investigating #PS752 and agreed to work together on this and other issues, in particular on defending sovereignty of Ukraine. pic.twitter.com/2DOllSjmp2 — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) January 16, 2020

Министр отметил, что Рааб снова пригласил президента Украины Владимира Зеленского посетить Великобританию в кратчайшие сроки. "Договорились ускорить переговоры по новому всеобъемлющему соглашению, которое будет охватывать отношения между Украиной и Великобританией после Brexit", - добавил Пристайко.

Также глава МИД Украины сообщил, что начал свой визит в Британию со встречи с председателем Группы дружбы с Украиной в парламенте Великобритании Джоном Виттингдейлом и председателем парламентского комитета по международным делам Томом Тугендетом, которые, по словам Пристайко, являются решительными сторонниками Украины.

"Обсудили трагедии рейса PS752 и наши совместные шаги с целью обеспечения справедливости, а также ситуацию на востоке Украины", - добавил Пристайко.

Как сообщалось раньше Пристайко в Лондоне встретится с главами МИД Канады, Великобритании, Швеции и Афганистана с целью координации усилий для обеспечения надлежащего расследования обстоятельств катастрофы самолета МАУ рейса PS 752 в Тегеране.