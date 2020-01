Авиакатастрофа в Иране: Пристайко встретился с главой МИД Британии

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб согласились сотрудничать в расследовании сбития иранскими военными самолета компании "Международные авиалинии Украины" в Тегеране.

Об этом Пристайко сообщил в микроблоге Twitter.

"Встретился с моим коллегой Домиником Раабе. Оценил его слова о решительной и неоспоримой поддержке Украины. Обменялись мнениями о путях сотрудничества в расследовании (катастрофы) рейса PS752 и согласились сотрудничать в этом и других вопросах, особенно в защите суверенитета Украины", - написал Пристайко.

Met with my colleague @DominicRaab. Appreciate his words about firm and unquestionable support of Ukraine. Exchanged views about ways of cooperating in investigating #PS752 and agreed to work together on this and other issues, in particular on defending sovereignty of Ukraine. pic.twitter.com/2DOllSjmp2

— Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) January 16, 2020