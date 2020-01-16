Трагедия самолета МАУ: главы МИД пяти стран призывают Иран наказать виновных

Новости Украины:Главы МИД пяти стран призывают Иран обеспечить ответственность лиц, виновных в сбитии украинского самолета.

Министры иностранных дел Украины Вадим Пристайко, Канады Франсуа-Филипп Шампань, Великобритании Доминик Рааб, Швеции Анн Линде и и.о. министра иностранных дел Афганистана Идреес Заман призывают Иран обеспечить ответственность лиц, сбивших самолет компании "Международные авиалинии Украины" возле Тегерана.

Об этом Шампань сказал на пресс-конференции после встречи с главами МИД Украины, Великобритании, Швеции и Афганистана в Лондоне, которая транслировалась на канадском телеканале CBC.

В частности, от имени глав МИД пяти стран Шампань заявил, что сегодня совместными усилиями были разработаны общие принципы с целью взаимодействия с властями Ирана.

По его словам, эти принципы основываются на пяти главных ключевых элементах, которые будут определять взаимодействие Канады, Украины, Великобритании, Швеции и Афганистана с Ираном, чтобы обеспечить, во-первых, полный и беспрепятственный доступ для должностных лиц с целью посещения Ирана и передвижения в пределах этой страны с целью осуществления консульских услуг.

Во-вторых, заявил Шампань, говорится о необходимости обеспечения того, что "процесс идентификации жертв проводится с достоинством, прозрачностью и в соответствии с международными стандартами и что пожелания семей относительно репатриации уважаются во всех случаях".

"В-третьих, обеспечить тщательное, независимое и прозрачное международное расследование, открытое для (пострадавших) государств, находящихся в скорби", - отметил Шампань и добавил, что это расследование должно руководствоваться положениями Конвенции о международной гражданской авиации.

"Во-четвертых, обеспечить, чтобы Иран взял полную ответственность за сбитие самолета рейса PS 752 и признал свои обязательства перед семьями жертв, в том числе относительно компенсации", - добавил Шампань.

"В-пятых, обеспечить ответственность для виновных лиц (в сбитии - ред.) с помощью независимого уголовного следствия, после которого состоится прозрачное и беспристрастное судебное преследование, которе будет отвечать международным стандартам надлежащего правового процесса и прав человека", - подчеркнул Шампань.