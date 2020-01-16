Авиакатастрофа самолета МАУ: Канадские следователи посетили место трагедии

Новости мира:Канадская сторона говорит, что пока не получала от Ирана доступа к "черным ящикам" самолета МАУ.

Канадские следователи посетили место авиакатастрофы близ Тегерана, жертвами которого стали 57 граждан Канады.

Об этом министр транспорта Канады Марк Гарно заявил 15 января на пресс-конференции в Оттаве, сообщает Радио Свобода.

Он отметил, что следователи из этой страны еще не получили доступа к "черным ящикам" и записям переговоров пилотов самолета Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), но настаивают на таком доступе.

Ранее Иран предоставил визы группе канадских чиновников, в том числе двум специалистам из Совета по транспортной безопасности.

"Иранцы сказали, что нам позволят участвовать не только в расшифровке "черных ящиков", но и в анализе данных. Мы сейчас ждем, чтобы узнать, где это произойдет. Мы еще не получили такого сигнала", - сообщил министр.

Гарно напомнил, что он и министры иностранных дел Украины, Швеции, Афганистана и Великобритании планируют встретиться сегодня, 16 января, чтобы требовать от иранских властей сотрудничества в полном объеме.

Как сообщалось ранее, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров спустя несколько минут после взлёта.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 57 граждан Канады, 10 граждан Швеции, 4 гражданина Афганистана, 3 гражданина Германии и 3 гражданина Великобритании.

11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь к ответственности виновных в крушении самолета.