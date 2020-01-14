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Иран направит во Францию "черные ящики" со сбитого самолета МАУ

Иран направит во Францию "черные ящики" со сбитого самолета МАУ
11:59 Сегодня Телеграф

Новости мира:Иран решил отправить бортовые самописцы со сбитого под Тегераном на прошлой неделе самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" во Францию.

Иран решил направить во Францию для проведения экспертизы "черные ящики" со сбитого вблизи Тегерана украинского самолета МАУ. Об этом сообщил официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили, сообщает IRNA.

Кроме того, французское Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации подтвердило участие в технической работе по расшифровке бортовых самописцев.

"Принято решение отправить "черные ящики" во Францию, чтобы прояснить все вопросы", - заявил он.

В Иране арестовали первых причастных к крушению украинского самолета

Как сообщалось, утром 8 января после вылета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни потерпел аварию самолет "Международных авиалиний Украины". На его борту находились 176 человек, все они погибли. Среди них 11 украинцев - двое пассажиров и девять членов экипажа. Пассажирами авиалайнера также были граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.

Иранская сторона утверждала, что авария произошла в результате технической проблемы самолета. Но американские СМИ со ссылкой на официальных представителей США сообщали, что в украинском самолет, скорее всего, попала ракета производимой в РФ ракетной системы "Тор-М1".

Утром 11 января Иран заявил, что украинский пассажирский самолет был случайно сбит иранскими военными. Авиалайнер вылетел из аэропорта, а когда приблизился к засекреченной военной базе, его приняли за вражеский объект.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф признал ответственность Тегерана за катастрофу и выразил соболезнования близимк погибших.

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Авиакатастрофа, Иран, МАУ, Boeing 737-800, Хасан Рухани.
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