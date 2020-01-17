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Пристайко: В Лондоне создан механизм привлечения Ирана к ответственности

Пристайко: В Лондоне создан механизм привлечения Ирана к ответственности
11:57 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Глава МИД заявил о наличии всех механизмов, чтобы оказывать давление на Иран для получения не только извинений, но и компенсаций.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявляет, что в Лондоне при участии глав МИД Украины, Канады, Великобритании, Швеции и Афганистана создан механизм привлечения Ирана к ответственности.

Об этом он сказал в Верховной Раде, отвечая на вопросы народных депутатов.

"Я приехал со встречи пяти министров иностранных дел. Создан механизм, который нам позволит привлечь к ответственности Иран и завершить все очень сложные и очень чувствительные дела с нашими гражданами", - сказал Пристайко.

Также он отметил, что на сегодняшний день имеется полное взаимодействие с Ираном.

Министры отреагировали на заявление Гончарука об отставке

"Но вместе с тем, созданы механизмы, например, совместной группы по уголовному расследованию, также в ООН создана группа, которая рассматривает возможности усиления международного давления на Иран, то есть, все механизмы у нас с вами в руках для того, чтобы оказывать давление и получить не только извинения, но и все, включая компенсации нашим с вами гражданам", - сказал Пристайко.

Как сообщалось ранее, министры иностранных дел Украины Вадим Пристайко, Канады Франсуа-Филипп Шампань, Великобритании Доминик Рааб, Швеции Анн Линде и и.о. министра иностранных дел Афганистана Идреес Заман призывают Иран обеспечить ответственность лиц, которые сбили самолет компании "Международные авиалинии Украины" под Тегераном.

Напомним, депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончарук говорит, что у власти начался кризис в связи с отставкой премьер-министра Алексея Гончарука.

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Великобритания, Иран, Лондон, Вадим Пристайко.
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