Кризис власти: У Порошенко отреагировали на заявление Гончарука об отставке

Новости Украины:Депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончарук говорит, что у власти начался кризис в связи с отставкой премьер-министра Алексея Гончарука.

Во власти "большой кризис" в связи с подачей в отставку премьер-министра Алексея Гончарука.

Об этом в комментарии журналистам заявил народный депутат Украины Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность").

"В стране падение промышленного производства как в войну, в стране бюджетная дыра 100 млрд грн, в стране заморожены выплаты военнослужащим, учителям, минимальная пенсия (видимо, речь идет о повышении этих выплат - ред), но при этом огромные выплаты министрам за подписью Гончарука, безумные выплаты в государственном секторе...", - сказал он.

Гончаренко отметил, что "все это всех устраивало, все было хорошо, он был супертехнократ". По его словам, только после обнародования скандальных аудиозаписей появились вопросы к Гончаруку. "Это, безусловно, кризис внутри власти, большой кризис, который они сейчас переживают", - считает Гончаренко.

Он отметил, что заявление об отставке поступило не в парламент, а президенту Украины, поэтому парламент не может рассматривать этот вопрос без представления президента.

Гончаренко напомнил, что в сентябре 2019 года парламент одобрил программу правительства и, согласно Конституции и законодательству, правительство имеет иммунитет до сентября этого года.

Как сообщалось ранее, вечером 15 января в соцсетях распространили аудиозаписи якобы с совещания, в котором принимали участие премьер-министр Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова, первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова, заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив и другие должностные лица.

В ходе разговора они обсуждали экономические вопросы перед встречей с президентом. На записях человек с голосом, якобы похожим на голос Гончарука, в частности называет себя "полным профаном" в экономике.

Сегодня, 17 января, премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что написал заявление об отставке и передал его президенту. В Офисе президента заявили, что глава государства рассмотрит заявление Гончарука.