Сегодня комитет ВР будет обсуждать увольнение Бабак

Новости Украины:16 января стало известно, что Алена Бабак написала заявление об увольнении.

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства планирует сегодня, 17 января, будет рассматривать вопрос об увольнении министра развития громад и территорий Алены Бабак.

Такая информация указана в повестке дня на сайте комитета. Согласно повестке дня, увольнение Бабак будет первым вопросом на заседании.

Отмечается, что докладывать будет председатель комитета, народный депутат от "Слуги народа" Андрей Клочко.

Как сообщалось ранее, 16 января народный депутат Алексей Гончаренко, который представляет фракцию "Европейская солидарность", в своем канале в Telegram сообщил, что министр развития громад и территорий Украины Алена Бабак подала в отставку.

29 августа прошлого года Верховная Рада назначила Алену Бабак министром развития громад и территорий. До этому Бабак была членом рабочей группы по вопросам реформирования жилищно-коммунального хозяйства при Минрегионе, членом научно-консультативного совета при Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере коммунальных услуг.

Новое Министерство развития громад и территорий было создано путем реформирования Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Напомним, сегодня ВР должна принять президентский законопроект изменений в Конституцию.