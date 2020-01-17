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Пятница, 17.01.2020
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Гончарук написал заявление об отставке

Гончарук написал заявление об отставке
09:49 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сегодня, 17 января, написал заявление об увольнении.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявляет, что с целью нивелировать какие-либо спекуляции на теме якобы неуважения членов Кабмина и его лично к главе государства Владимиру Зеленскому, он написал заявление об отставке и передал его президенту.

"Я пришел на должность выполнять программу президента. Он для меня является образцом открытости и порядочности. Чтобы убрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент. Он человек, которому украинцы выразили беспрецедентное доверие. И он имеет полное право оценивать эффективность каждого члена своей команды, которая меняет страну", - сказано в заявлении.

Премьер-министр заявил, что исполнительная власть за четыре месяца проделала большую работу, обеспечив "серьезный фундамент для развития страны в 20-м году".

"К сожалению, за несколько месяцев довольно сложно уничтожить криминальные схемы, которые выстраивались десятилетиями. Главное, что останавливаться мы не имеем права и не будем! Как бы этого не хотелось наши оппонентам, привыкшим жить в тени. Поэтому они используют каждую возможность, чтобы уничтожить веру людей во власть. В последние дни все вы стали свидетелями событий, разворачивающихся вокруг слитых в сеть файлов, смонтированных из фрагментов записей совещаний в правительстве. Их содержание искусственно создает представление, будто я и моя команда не уважаем президента, который является нашим политическим лидером. Многим группам влияния, которые стремятся получить доступ к финансовым потокам выгодно, чтобы так выглядело. Но это не правда", - сказано в заявлении премьера.

Гончарук добавил, что считает свою команду порядочной и уверен в отсутствии коррупции на топ-уровне.

В Офисе президента сообщили, что Владимир Зеленский получил прошение Гончарука об отставке.

"Глава государства рассмотрит указанное заявление. О результатах рассмотрения Офис Президента сообщит отдельно", - говорится в сообщении.

Напомним, что Алексей Гончарук возглавил правительство в конце августа 2019 года, став самым молодым премьер-министром в истории Украины.

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До этого он возглавлял аналитическую организацию "Офис эффективного регулирования" (BRDO).

Напомним, в сети обнародовали запись разговора, вероятно, премьер-министра Украины Алексея Гончарука с министром финансов Оксаны Маркаровой и заместителем председателя Национального банка Украины Екатерины Рожковой. В обнародованной записи Гончарук, Маркарова и Смолий якобы производили объяснение для президента о причинах укрепления курса гривни. Гончарук якобы называл себя "профаном".

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Кабмин, Премьер-министр Украины, Алексей Гончарук, Отставка Гончарука.
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